Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin o słowach Przemysława Czarka ws. LGBT: Nie powinny wybrzmieć

Burza po słowach Czarnka o LGBT. Jarosław Gowin: Takie poglądy nie powinny wybrzmieć

- Sprawę trzeba skończyć i załatwić raz na zawsze. Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek polityk Zjednoczonej Prawicy mógł głosić pogląd o braku równości jakiegokolwiek innego człowieka lub grupy osób. Takie poglądy nie powinny wybrzmiewać w opinii publicznej - powiedział lider Porozumienia.

- Są teraz ważniejsze kwestie niż LGBT. Przypomnę, że w konstytucji mamy jasno określone: małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Słowa Jacka Żalka się bronią, zostały całkowicie zmanipulowane w przekazie medialnym - podkreślił Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin zaskoczony słowami Beaty Szydło

Polityk zaznaczył, że Jacek Żalek to polityk o bardzo wyrazistych poglądach. - Wyraża je bardzo stanowczo. Po wynikach widać, że jego poglądy cieszą się poparciem społecznym - dodał i zaznaczył, że jeszcze będzie rozmawiał z posłem Żalkiem.

Lider Porozumienia został zapytany także o słowa Beaty Szydło, która nazwała go "ojcem chrzestnym kandydatury Rafała Trzaskowskiego". - Możemy się zgadzać lub nie. Drogę do nowych wyborów otworzyliśmy wspólnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Do 12 lipca mamy jeden wspólny cen - kandydatura Andrzeja Dudy - stwierdził.