Wybory prezydenckie 2020. Jan Nowicki w ostrych słowach o Andrzeju Dudzie. "Jest sztuczny"

Wybory prezydenckie 2020. Jan Nowicki o Andrzeju Dudzie: Jest sztuczny

Aktor odniósł się też do przemówień prezydenta. - To w zasadzie są parodie przemówień, napuszone, pełne językowych błędów. Żałosne próby aktorskie. Jest sztuczny, ma złą ekspresję. W ogóle oni wszyscy są nie do zniesienia - podkreślił Nowicki.

Wybory prezydenckie 2020. "Zostaliśmy zbyt zdemoralizowani"

- Te ponad 1,6 miliona podpisów na listach poparcia, jakie zebrał Trzaskowski , to jeszcze za mało, by liczyć na zmianę w tym społeczeństwie. Zostaliśmy zbyt zdemoralizowani - dodał Jan Nowicki.

Aktor odniósł się też do osoby Jarosława Kaczyńskiego. W jego opinii prezes PiS testuje nie tylko swoich podwładnych, ale też naród. - Czy naród można kupić? Za ile? W sumie, jak się okazuje, można kupić niedrogo. Gdy słucham Jarosława Kaczyńskiego, gdy na niego patrzę, to nie wiem, jak posługując się takim językiem, mając taki wygląd, udaje mu się wzbudzić w ludziach strach - powiedział Nowicki.

Zdaniem aktora wielu Polaków dostrzega w Jarosławie Kaczyńskim pewną demoniczność. Nowicki nawiązał do filmów Leni Riefenstahl, czołowej reżyserki i propagandystki III Rzeszy. - Przyglądałem się potwornej fizjonomii Hitlera. Jakie on miał oczy, jak on patrzył... To było zło wcielone. A tu? Wizerunek bardziej śmieszny niż straszny. Bardziej demonik niż demon - stwierdził.