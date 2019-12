WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze barbara nowacka + 4 wybory prezydenckieLeszek Millerlewicatłit Natalia Durman 2 godziny temu Wybory prezydenckie 2020. "Docierają posłańcy do Barbary Nowackiej". Leszek Miller ujawnia, co kombinuje Lewica - Nie ma nazwiska kandydata Lewicy na prezydenta. To zaczyna być trochę niepokojące. Widać, że trójka szefów partii ma z tym kłopoty. Słychać,... Rozwiń Czyli co? Kidawa-Błońska będzie ta … Rozwiń Transkrypcja: Czyli co? Kidawa-Błońska będzie takim Tuskiem 2.0? Wie pan, jeżeli w drugiej turze będziemy mieli tę dwójkę. Czyli z jednej strony pan prezydent Duda, z drugiej strony pani Kidawa-Błońska, to ja nie będę miał żadnego dylematu jak głosować. Oczywiście zagłosuję na panią Kidawę-Błońską, więc bardzo prawdopodobnie, że taki będzie finał. Że taka właśnie będzie sytuacja w drugiej turze, więc ja nie będę miał żadnego dylematu. A w pierwszej turze będzie miał pan dylemat na kogo zagłosować? Kidawa-Błońska, czy ten kandydat mityczny Lewicy, którego ciągle nie ma? No, chciałbym właśnie o tym z panem o tym kandydacie porozmawiać, bo przeczuwałem, że pan mnie o to zapyta. Ale nie ma żadnego nazwiska, co zaczyna być trochę niepokojące, bo ten kandydat miał być na początku grudnia, potem w połowie grudnia, a teraz słyszymy, że ma się pojawić w styczniu. Więc widać, że ta trójka szefów trzech partii, ma z tym kłopoty. A też słychać, że docierają - docierają posłańcy do pani Barbary Nowackiej z taką propozycją, żeby to ona wystartowała i była przedstawicielką całej Lewicy. Oczywiście, to by oznaczało, że pani Barbara Nowacka musiałaby wejść w ostry konflikt z Platformą Obywatelską, co jest mało prawdopodobne. Ale widać, że problem istnieje i, że nie prędko zostanie rozwiązany. To z kilku powodów jest mało realne, bo to Barbara Nowacka w tym studiu powiedziała, że ona marzy, żeby Kidawa-Błońska była kandydatką i ona ją będzie wspierać. Nie wiem, czy to nie w ogóle nie jest jej pomysł, więc generalnie trudno mi sobie wyobrazić to, ale zapytam inaczej. Czy lojalnie, bez względu na to kogo Lewica wskaże, będzie pan w pierwszej turze głosował na kandydata Lewicy, czy to wcale nie jest takie pewne i być może już w pierwszej turze na Kidawę-Błońską odda pan głos? Nie wykluczam żadnej możliwości, panie redaktorze. Dlatego, że ja chciałbym oddać głos z pełnym przekonaniem, że to nie jest głos zmarnowany. I będę bardzo wnikliwie analizował wszystkie propozycje. A gdyby to od pana zależało? Zandberg? Biedroń? Czy faktycznie jakaś kobieta, której ciągle nie ma? Myślę, że z punktu widzenia takiej dojrzałości politycznej, sugestywności, umiejętności przemawiania, przekonywania, to Adrian Zandberg jest najlepszy. Tylko podobno nie chce. Ja już o tym mówiłem 4 lata temu, kiedy były wyboru do Parlamentu Europejskiego. I pamięta pan debatę przed wyborami. Jedyną debatę telewizyjną i radiową, gdzie Zandberg wypadł bardzo dobrze, a nasza ówczesna liderka bardzo słabo. I między innymi dlatego nie weszliśmy do Sejmu, bo pan Zandberg zabrał nam po prostu te 0,5%, które nam zabrakło - więc wtedy już zwrócił na siebie uwagę. Potem mu nie szło, teraz mu znowu wyszło. I patrzę chociażby w tym kontekście, że on za wszelką cenę robi wszystko, żeby utrzymać tą swoją partię, zachować jej tożsamość. To świadczy, że on myśli strategicznie, perspektywicznie i uważa, że ma jeszcze szansę, żeby jego partia odżyła i taka bardzo określona tożsamościowo uzyskała jakąś rolę. No dobrze, kończąc ten wątek. Panie premierze, był pan wczoraj na tym zamkniętym spotkaniu SLD. Ma pan przekonanie, że faktycznie w styczniu już poznamy kandydata Lewicy? Czy to wcale nie jest takie pewne? Nie, no to się musi stać. I to przypomina trochę sytuację sprzed 5 lat z panią Ogórek. Kiedy myśmy też nie mogli nikogo przekonywującego i dobrego znaleźć. Wszyscy nam odmawiali, bo uważali, że wybory są rozstrzygnięte, bo pan Komorowski ma 70% i wygra w pierwszej turze. I pani Magda Ogórek jakby była ostatnią kandydatką w tym całym łańcuchu. Teraz być może tak będzie - będzie to samo. Tylko oczywiście to nie będzie już Magda Ogórek. A dlaczego? Bo Magda Ogórek się wyraźnie określiła po prawej stronie A jak ktoś chce przypomnieć sobie, jakie ona wtedy miała poglądy, to niech posłucha jej wystąpienia na konwencji w Ożarowie. To było klasyczne, lewicowe, socjaldemokratyczne wystąpienie.