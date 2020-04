Wybory prezydenckie 2020. Borys Budka odnosi się do słów Grzegorza Schetyny

- Każdy, kto w tej chwili próbuje podważać naszą wspólną decyzję, działa ze szkodą. Apeluję o to, by zamiast takich wypowiedzi, koncentrować się na wspólnej pracy. Byliśmy razem, jesteśmy i będziemy, bo Koalicja Obywatelska, PO, to zgrany, dobry zespół - zapewnił Budka, pytany o słowa Grzegorza Schetyny.