Wybory 2020. Burza w klubie PO po wypowiedziach Grzegorza Schetyny. "Taranuje kampanię"

Wybory prezydenckie. "Wkurzenie jest powszechne"

– Wkurzenie na Schetynę jest powszechne. Małgorzata Kidawa-Błońska to także jego kandydatka, on ją wymyślił i dziś trzeba robić wszystko, żeby jej pomóc, a nie odwrotnie. Schetyna tylko niszczy atmosferę w partii i sztabie – komentuje dla WP wypowiedzi Schetyny polityk z kierownictwa PO.

Wybory prezydenckie i kampania Kidawy. "Schetyna szkodzi"

Ponad pół roku później, koniec marca 2020 r. Kidawa-Błońska jest już kandydatką nie na premiera, a na prezydenta. Epidemia koronawirusa zamraża aktywności kandydatów na głowę państwa, ale kampania wyborcza trwa. Mimo to Grzegorz Schetyna (były już szef Platformy) sugeruje w RMF FM wymianę kandydatki: "Uważam, że jeżeli te wybory będą przesunięte, to wszystko znów otworzy się na nowo".

Kwiecień, kilka dni temu. Schetyna znów "przejeżdża prętem po klatce" i gra na nerwach nowemu kierownictwu partii. Pytany w Radiu Wrocław, czy nie żałuje wyboru Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kandydatkę KO na prezydenta i czy dziś podjąłby taką samą decyzję, odcina się: "To była decyzja konwencji PO, która wskazała na marszałek Kidawę-Błońską. Jej konkurentem był prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak [którego Schetyna poparł – przyp. red.]. To była otwarta rywalizacja, z wielką klasą prowadzona. To była decyzja ludzi Platformy Obywatelskiej, ja tę decyzję bardzo szanuję”.

Wybory 2020. Bojkot, ale nie rezygnacja

Potem wicemarszałek Sejmu wróciła do aktywności kampanijnych. W tym tygodniu zastrzegła, że jeśli wybory 10 maja – kontestowane przez opozycję – mimo wszystko się odbędą, to ona udziału w nich nie nie weźmie.

W przekazie o bojkocie wyborów Kidawę-Błońską wsparł były premier Donald Tusk, który wydał we wtorek oświadczenie w tej sprawie. Plan jest prosty: skłonić do bojkotu pozostałych kandydatów opozycji, doprowadzić do jak najniższej frekwencji w wyborach korespondencyjnych forsowanych przez PiS, i zdobyć silniejsze podstawy do zakwestionowania prawomocności majowej elekcji oraz protestów wyborczych.