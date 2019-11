WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 platforma obywatelskabogdan zdrojewski 4 godziny temu Wybory prezydenckie 2020. Bogdan Zdrojewski: prawybory w KO skończą się bardzo szybko - Jestem przekonany, że Radosław Sikorski i Bartosz Arłukowicz szybko udzielą poparcia Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i to ona będzie naszym... Rozwiń Rzuciła rękawice Grzegorzowi schet … Rozwiń Transkrypcja: Rzuciła rękawice Grzegorzowi schetynie w wyborach wewnętrznych na szefa Dwie rzeczy mówią jednocześnie i należy ich Po pierwsze Uważam że platformie Potrzebne są To są zmian Także Pro Potrzebna jest nowa energia nowy tlen poszerzenie lektor Warunki które według mojej oceny nie są faranto Obecnie Ale Którą zawsze do Trzeba uszanować Praca która jest za Grzegorzem Którą wykonywał spełnia Jedzenie Pełną determina Z przekonaniem o swoich rad Takim stuprocentowym zaangażowani z atomu przy Wyklucza pan udział w prawyborach prezent Plafor Do 17 listopada są zgłaszane Kandydatury No póki co nikt oprócz Małgorzaty kidawy-błońskiej nie złożył deklaracji aby chciał Wyborach prezydenckich ma Candida Tych potencjalnych jest Także wam zdradzić Kim jest Bartosz arłukowicz Sikorski także inne osoby Natomiast mam przekonanie że Na polu pozostanie jedynie Małgorzata kidawa-błońska że dostanie wsparcie i od wspomnianego Radosława Sikorskiego Bartosza arłukowicza ode mnie oczywiście Że te prawybory koniec końców zakończą się dość szybko Akceptacją dla tej kandydatury która dodam jest kandydaturę znakomity Sikorski Jankowic zgłoszą się do tych Myślę I myślę że dość szybko poprą kandydaturę Małgorzaty kidawy-błońskiej Dając im szansę na dłuższą pracę Kampanii już Przyszła Dziękuję