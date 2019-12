WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 4 Beata Szydłowybory prezydenckieradosław fogieltłit Natalia Durman 1 godzinę temu Wybory prezydenckie 2020. Beata Szydło wesprze Andrzeja Dudę? Radosław Fogiel: to byłoby niezłe rozwiązanie Wracają pogłoski, jakoby europoseł PiS Beata Szydło miała zostać szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Co na to zastępca rzecznika PiS... Rozwiń Barbara Śniadanie Polsat News mówi … Rozwiń Transkrypcja: Barbara Śniadanie Polsat News mówi tak nie lekceważył abym kandydatury Szymona Nie słyszałem Do podobnie idzie Potężny Finans To może być problem dla psa I Andrzeja Dudy Bo reprezentuje Elektora konserwatywne Faktycznie za grosz Dla Anny Calvin candie Który ostatecznie wystartuje przeciwko Andrzejowi Dudzie Jest konkurentem do pełnienia funkcji prezydenta Będzie próbowało prezydent Duda przekonać po Dlatego że to na niego powinien paść Wybór Jestem ciekaw czy pani poseł Nowacka Jakieś większe Na temat tego finansowania Rzeczywiście Będzie wątek ciekawy sprawność o tej później musiało się pokazać Na taką weryfikacją będzie 1:00 będzie momenty z 100000 podpisów Stoi za Szymonem Hołownia Realne Czy Będą to właśnie Wynajęcie ludzie do zbierania Podpisów żadnego Kontrkandydat Andrzeja Dudy nie zamierzamy lekceważyć Mamy na ile Prawie Zapadła decyzja że to Nie poprowadzi Andrzeja Dudę To będzie decyzja Pana prezydenta Bo mamy sytuację Nie 5 lat Prawa i Sprawiedliwości wystawiam jak Ja swojego kandydata Andrzej Duda nie jest Będziemy Ma nasze pełne poparcie Daleko prezydenta Ore lekcje to on i jego otoczenie będą decydować o tym jak będzie prowadzona kampanię i jak Słowa też tam wywaliło nie chce mi się wierzyć że nie jesteście na tej linii Jeśli chodzi o porozumienie i nie rozmawiać ze sobą i Czekacie z założonymi W sprawie Prawa i Sprawiedliwości zobaczycie co prezydent Andrzej Duda Że jesteś Tak cię Ponieważ życzymy tej kandydaturze jak najlepiej i chcę Dobrze przygotować No ale też czy jeszcze pan prezydenta Ale prawie Chcieliby To byłaby Nie myślę że Jest sprawdzany duety który też Wielu Polakom Ciepłe myśli przy Kiedy Galowice A już macie To wysportowany Beata Szydło byłaby Trudno mi odpada Panią premier nie wiem czy była Wchodzić drugi raz do tej samej jej Odpowiedz tak jak mówiłem ja uważam że to było Niezła