Wideo Najnowsze barbara nowacka + 2 wybory prezydenckieJarosław Kaczyński 2 godziny temu Wybory prezydenckie 2020. Barbara Nowacka: nie mogą się odbyć - Wirus powoduje, że wybory nie mogą się odbyć - stwierdziła w programie "Tłit" Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej, posłanka Koalicji... Rozwiń Sorry pani mówię o tym co opozycja … Rozwiń Transkrypcja: Sorry pani mówię o tym co opozycja może czego nie może to co opozycja może zrobić żeby zablokować wybory majowe bo ciągle słyszę że opozycja zrobi wszystko żeby wyborów w maju nie było ale tak naprawdę oprócz składany publicznie co opozycja morza i wirus powoduje że wybory i Małgosi bo nie ma ani demokratycznej tam pani Ani przygotowanych wyborów żadną miarą korespondencyjny No i już doskonale wiemy że cały ten proces wyborczy od dostępu do kampanii głosowania będzie zakłócony i to co będzie się dzisiaj działo to to że senat będzie się poważnie zajmował tą sprawę bo to nie jest tak że my w ogóle uważamy że głosowanie korespondencyjne zasady jest my wiemy że są sytuacje w których on też Nie skręcaj warto przypomnieć że to pić najmocniej walczył z głosowaniem korespondencyjny Natomiast po pierwsze wybory wyłącznie korespondencyjne co jesteśmy przygotowali ani generalnie nie widzimy dzisiaj takiej potrzeby jeżeli za chwileczkę mają rozumieć rygory No to rozumiem że na poziomie lipca sierpnia września będzie można oddać bezpiecznie było normalnie zostawiając furtkę jakąś głosowanie Mesopral to nie będziemy z nimi w tej chwili rozmawiać bo te co są stare zajmij się tym senat i będzie konsultował będzie sprawdzał na jakim etapie przygotowań do tych teoretycznych wyborów okazuje się że to jest przygotowanie wyłącznie mówi pana Sasina Kiedy komisja infrastruktury sejmowa i Ben po co Olszewski Wnosi o to żeby pan się przyszedł na spotkanie powieści i opowiedział w jaki sposób przebiegają przygotowania czy co ja Teksasie jak nie Jacek Sasin jednoosobowo zastąpił całą Państwową Komisję Wyborczą Ależ oczywiście z prezesem na plecach Ale to w takim razie jak to będzie w tej chwili wyglądało PKW jest odsunięta nawet od projektowania kart wyborczych I co całą odpowiedzialność na siebie powinien wziąć w takim razie zarówno Za wybory jakich wyborów i to jak będą przeprowadzone Jacek Sasin całą odpowiedzialność za próby forsowania wyborów ponosi Jarosław Kaczyński ale również Mateusz morawiecki Jacek Sasin i jestem który przykłada się do tego żeby narazić zdrowie życie i bezpieczeństwo polski No oni naprawdę nie mają nawet pomysłu jak te wybory zrobić przechodzę koło poczty dosyć regular gigantycznym kolejkę spotykam urzędników pocztowy Panów listonosz a pani listonoszki oni też są absolutnie nie chętni do narażenia swojego zdrowia bezpieczeństwa wchodząc podoba którą mogą być objęte kwarantanna wyłączoną urzędy pocztowe to jest jakaś Farsa i fikcja tylko po to żeby pan prezes się uśmiechnął Bo wie pan widzi widzieliśmy to na sali sejmowej że kąpieliska wybory które nie są smaki doskonale wiedzą że jeżeli się ona udaje upro to będą Oni odpowiedzialni i odpowiedzialność nie spadnie na prezesa otoczonego kordonem tylko na każdego posła lokalnie że to innych miejscowościach miasteczkach nie wybaczą ludzie jeżeli ktoś rozchoruję się przez te wybory Jeżeli zarażony zostanie zdrowie życie i bezpieczeństwo pan Kaczyński będzie z ochroniarzami A każdy z tych posłów będzie miał moralna odpowiedzialność za dramaty które będą działy się w okolicy oni o tym wiedzą wcale nie pozwolę nitkami tych wyborów tylko bardzo często nie mają oddać