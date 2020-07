Wybory prezydenckie 2020. Barbara Nowacka do Andrzeja Dudy: Człowieku, to jest wspólna Polska!

- Człowieku, to jest wspólna Polska. Bez względu na to, skąd jesteśmy, musimy się wszędzie czuć dobrze - zwróciła się do prezydenta Andrzeja... Rozwiń