- Jestem, bardzo zadowolony. Wszyscy chcieliśmy, by ten wyścig rozstrzygnął się w pierwszej turze, ale niestety nie udało się. Mimo to Andrzej Duda zebrał najwięcej głosów w I turze wyborów w historii - mówił Adam Bielan .

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda w debacie WP? Adam Bielan odpowiada

Wybory prezydenckie 2020. Adam Bielan: Nie dzielmy wyborców na prawych i lewych

Polityk PiS był pytany także o to, gdzie Andrzej Duda będzie szukał wyborców przed II turą. - My nie dzielimy wyborców na lewicowych lub prawicowych. Pan Andrzej Duda chce być prezydentem wszystkich Polaków - zaznaczył Bielan.

Szef sztabu Dudy stwierdził też, że Rafał Trzaskowski będzie blokował wszystkie inicjatywy rządu. - Proszę zobaczyć, co dzieje się w Senacie, który doprowadził do obstrukcji wyborów z 10 maja. Rafał Trzaskowski będzie miał prawo weta. Jestem przekonany, że będzie blokował ustawy PiS - podkreślił polityk.

- My nie dzielimy Polaków. Wiem, że premier Emilewicz pójdzie do Szymona Hołowni. Ja trzymam kciuki, mam nadzieję, ze uda jej się go przekonać do poparcia Andrzeja Dudy - dodał Adam Bielan.