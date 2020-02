WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 4 kampaniaapelwybory prezydenckiegest 19-02-2020 (13:41) Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda: bez obscenicznych gestów - Chciałbym, żeby ta kampania była kulturalna z szacunkiem do kandydatów i zwolenników. Proszę o to, aby nie było takich sytuacji jak w Pucku... Rozwiń Jestem przekonany że tak będzie Bę … Rozwiń Transkrypcja: Jestem przekonany że tak będzie Będziesz żył dynamit Ja nie będę miał pewnie wiele Żeby tutaj Bo tak jak mam dość Poprzedniej kampanii to wiem Większość czasu spędziłem w różnych miejscach w Polsce a nie tutaj w stawie to wstaw Będą pracować Ci którzy Odpowiadali za Na zakończenie proszę państwa jedna moja wielka Do mojego sztabu do młodzieży Ale także Żeby to była kampania Kulturalna Żeby to była kampania z szacunkiem Kandydata i z szacunkiem do wyboru Szacunkiem do To jest dla mnie niezwykle Ja proszę Nie było Sytuacja miejsce w Pucku Sytuacja liryczna ostatnio miejsce Niestety w polskim Żeby nie był Obrażających gestów obsceniczny Żeby nie było Żeby nie było obrażają tych zachowań To jest coś co w polskiej polityce nigdy nie powinno mieć miejsca I mam Że ta kampania będzie kampanią Pokażemy Że Nie zgadzamy się z takimi działaniami że politykę Walka Wyborcza oznacza Kulturę jej zachowań To jest niezwykle istotna oto apeluje O to też przede wszystkim apelu Którzy współpracują ze mną idą do moich zwolenników Aby nie dać się ponieść emocjom aby nie dać się sprowokować a przede wszystkim aby zachować się w sposób kulturalny nie Brak kultury w polskiej Sprawa fundamentach