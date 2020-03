Wybory prezydenckie 2020. Aleksander Kwaśniewski zagłosuje na Roberta Biedronia

- Mam wielkie pretensje do państwa PiS, bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. W końcu są jakieś nieprzekraczalne granice, a ujawnienie prywatnych rozmów to naruszenie. Kiedyś powiedziałem, i to też gdzieś podsłuchano, że w Polsce istnieją 3 zdemoralizowane instytucje: służby specjalne, prokuratura i TVP. Zdania nie zmieniłem, ta sprawa pokazało że twierdzenie jest aktualne - mówił w TVN24 Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent nie krył także swojej niechęci do Mariusza Kamińskiego. - Nigdy nie poznałem tego Pana, ale on jest w naszej sprawie nienormalny. A fakt, że prezydent Andrzej Duda go ułaskawił dodaje tylko pikanterii. To już są układy mafijne, trzeba powiedzieć to wprost - grzmiał Kwaśniewski.