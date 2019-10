Wybory parlamentarne 2019. Wysoka frekwencja poprawi wynik PiS? Są wątpliwości

Frekwencja wyborcza - to ma być podstawowy klucz do wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Z wewnętrznych analiz partii Jarosława Kaczyńskiego wynika, że im więcej osób uda się do urn, tym więcej mandatów dla Zjednoczonej Prawicy w Sejmie. Politolodzy mają co do tego wątpliwości.

Wybory parlamentarne 2019. Prezes PiS Jarosław Kaczyński (PAP, Fot: Jacek Turczyk)

Prawo i Sprawiedliwość sprawdziło, jak liczba głosujących może wpłynąć na wynik wyborów. PiS przeprowadził wewnętrzne symulacje, do których dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Wzięto pod uwagę frekwencję na poziomie 53, 57 i 59 proc. Wyniki pokazały, że w każdym z badanych przypadków PiS wygrywa, mając odpowiednio: 45, 48 i 53 proc. poparcia.

- Taka ogólna teza, że wysoka frekwencja komukolwiek sprzyja, jest obarczana błędem uogólnienia, obarczona dużym ryzykiem. To nie jest takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać - komentuje Wirtualnej Polsce politolog, dr Olgierd Annusewicz. I tłumaczy: - Wysoka frekwencja na wsi będzie sprzyjała PiS. Wysoka frekwencja w dużych miastach będzie sprzyjała opozycji. Nie da się tego uogólnić.

- W wyborach do Parlamentu Europejskiego było tak, że frekwencja była wyższa od standardowej, a w miastach była standardowa. W małych i średnich miasteczkach była wyższa. I to dało taką nadreprezentację wyborców popierających PiS w odniesieniu do poprzednich wyborów - dodaje dr Annusewicz.

Wybory parlamentarne 2019. Wysoka frekwencja pomoże PiS? "Nie widzę podstaw" Dziennikarze "DGP" procentowe wyniki PiS przeliczyli na mandaty według wzoru autorstwa politologa dr Jarosława Flisa. Zgodnie z tym partia Jarosława Kaczyńskiego miałaby liczyć na od 238 do nawet 278 mandatów.

- Czy wysoka frekwencja oznacza lepszy wynik PiS i więcej mandatów? Nie jestem głęboko przekonany, że tak będzie. To nie jest oczywiste - mówi WP dr Flis. - Widać było chociażby w ostatnich wyborach samorządowych, że tam, gdzie była większa mobilizacja, PiS wypadał gorzej - dodaje. Pytany, czy ogólna frekwencja na poziomie nawet 59 proc. jest możliwa, odpowiada, że tak.

- Pamiętajmy, że za każdym razem, przy każdych wyborach, było inaczej. To jest zawsze sytuacja niepowtarzalna. Nie widzę powodu i realnych podstaw do tego, by wyciągać wnioski "wysoka frekwencja=lepszy wynik PiS" - podsumowuje.