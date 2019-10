Wybory parlamentarne 2019. Wściekły minister rolnictwa Jan Ardanowski nagrany

"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją chorą i trzeba się zastanowić nad jej istnieniem" - grzmi na ujawnionym w środę nagraniu Jan Krzysztof Ardanowski. To już kolejny raz gdy minister rolnictwa krytykuje instytucję, która ma za zadanie wpierać rozwój rolnictwa i wsi.

O trudnej sytuacji w państwowej instytucji Ardanowski przyznawał w wywiadzie dla portalu money.pl. - Ta instytucja musi bardziej aktywnie pracować. Raporty z jej pracy będą składane co tydzień i ocena każdego z województw też tak będzie się odbywać. Koniec zabawy przedłużaniem procedur i przerzucaniem wszystkiego na rolników - zapowiadał minister na początku września w rozmowie z Marcinem Lisem.

Minister rolnictwa stwierdził także, że wina po części leży na "znakomicie opłacanej kadrze zarządczej". - To od nich wymaga się umiejętności zarządczych (...) Czym zatem wytłumaczyć zaległości w obrabianiu wniosków od rolników, które przybierają monstrualny charakter? Już nie miesiące a lata. Ludzie zapominają na co te wnioski poskładali. Czym to wytłumaczyć? - pytał minister dyrektorów ARiMR.