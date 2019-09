Żywność faszerowana chemią. Afera z rosyjskim miernikiem azotanów

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwołał konferencję, aby zapewniać, że nie ma żadnej afery. Największy przetwórca mięsa wieprzowego grozi pozwem autorowi testów. Branża rzeźników i wędliniarzy publikuje list w sprawie szkalowania polskiej zdrowej żywności.

- W marketach nie ma żadnej kontroli. Od dwóch lat mówi się o powołaniu agencji bezpieczeństwa żywności, o przeprowadzaniu kontroli żywności. Ta fikcja ma straszne skutki. Proszę pojechać do szpitala onkologicznego i zobaczyć dzieci, młodych ludzi chorujących na raka. Lekarze mówią, że to zaczyna się od przetworzonego przemysłowo jedzenia - mówi WP Marcin Bustowski.

Minister rolnictwa reaguje. To hejt, fałsz, oszustwo

Na zapewnieniach urzędników cieniem kładzie się raport Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy stwierdzają w nim, że "system badań nad dodatkami do żywności nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa" konsumentom. Laboratoria Inspekcji Sanitarnej mogą wykonać badania tylko w stosunku do 65 substancji dodawanych do żywności. Tymczasem wszystkich dozwolonych do stosowania jest 200. NIK przytoczył też dane, że przeciętny Kowalski pochłania wraz z jedzeniem 2 kg różnych chemicznych dodatków rocznie.