Parówki z 16 dodatkami E są bezpieczne. Rząd nie będzie walczył z chemią w żywności

Rząd nie rozpocznie walki ze zjawiskiem faszerowania żywności chemicznymi dodatkami. Wiceminister zdrowia stwierdził, że wystarczająco dobrze jesteśmy chronieni przez Unijny Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Ponadto stwierdził, że Polacy wcale tak dużo chemii nie jedzą.

- Substancje dodatkowe do żywności to jedne z najlepiej zbadanych pod kątem bezpieczeństwa substancji spożywczych. Jesteśmy wystarczająco dobrze chronieni przez unijne przepisy oraz urząd do spraw bezpieczeństwa żywności ESFA - tak wiceminister zdrowia Zbigniew Król zbył grupę posłów zaniepokojonych zjawiskiem faszerowania żywności dodatkami chemicznymi.