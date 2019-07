Wybory parlamentarne 2019. TVP pokazała wszystkie "jedynki" PiS. I na tym koniec

TVP rezygnuje z prezentacji liderów list na wybory parlamentarne 2019 w dotychczasowej formie. Jak tłumaczy na Twitterze szef TAI, przez dyskusję, jaką wywołała. Twarze "jedynek" PiS i nazwy okręgów przez cały weekend były pokazywane na antenie TVP Info.

Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski przekonywał, że TVP zamierzała w tej samej formie informować o wszystkich „jedynkach” niezależnie od ich barw partyjnych. Teraz jednak wycofuje się z pomysłu, by w prawym dolnym rogu ekranu pokazywać twarze liderów list wraz z numerem okręgu.

Wybory parlamentarne 2019. TVP pokazała wszystkie "jedynki" PiS. Pozostałych zaprezentuje w "inny sposób"

Użytkownicy Twittera mają swoje teorie na ten temat. "Czyli jednych JUŻ zaprezentowaliście ale innych JUŻ nie zaprezentujecie. Szacun!", "co na to Państwowa Komisja Wyborcza? Jakieś kary dla TVP?", "Od dziś informacje o PiS proponuję podawać białymi literami na czerwonym tyle, a o opozycji czarnymi literami na czarnym tle" - to tylko niektóre z komentarzy pod wpisem Olechowskiego.