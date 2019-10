Wybory parlamentarne 2019. Taśmy Sławomira Neumanna. Nowe nagrania w "Wiadomościach" TVP

Nowe nagrania rozmów Sławomira Neumanna z działaczami PO z Tczewa w Pomorskiem opublikowały "Wiadomości" TVP. Na spotkaniu sprzed dwóch lat politycy rozmawiają o wpływach partii na obsadzanie stanowisk w mieście.

"Chodzi o to, żeby mieć wpływ na miasto", "mamy dwa miejsca do rady nadzorczej", "jak wygramy wybory samorządowe, to będzie dużo do dzielenia" - słychać na nagraniach ze spotkań działaczy pomorskiej Platformy Obywatelskiej z końca 2017 r., których kolejną część opublikowała TVP.