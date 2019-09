Wybory parlamentarne 2019. Radosław Fogiel pytany o plany ws. mediów, mówi o Durczoku

Do sprawy Kamila Durczoka nawiązał wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, pytany na konferencji prasowej o plany partii Jarosława Kaczyńskiego ws. mediów. Zdaniem polityka to przykład wskazujący na potrzebę powstania samorządu branżowego dziennikarzy.

Nowy spot partii Jarosława Kaczyńskiego prezentowali Michał Dworczyk i wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. To ten ostatni, odpowiadając na pytanie ws. programu PiS i propozycji dotyczących środowiska dziennikarskiego, nawiązał do sprawy Kamila Durczoka.

- Chodzi o to, że mamy niestety do czynienia z sytuacjami takimi jak niesławne wybryki pana redaktora Durczoka. Czy po tym wszystkim, co się stało, on powinien nadal pełnić zawód zaufania publicznego? - pytał Fogiel reportera.