Wybory parlamentarne 2019. Adam Bielan: wolność mediów w Polsce kwitnie

Adam Bielan był pytany o program Prawa i Sprawiedliwości. Partia chce m.in. stworzyć "samorząd dziennikarski", który ma uregulować ten zawód. Polity zapewnił, że PiS zamierza konsultować tę ustawę ze środowiskiem dziennikarskim. - Jeśli spojrzymy na ostatnie 4 lata to myślę, że wolność mediów w Polsce kwitnie - dodał Bielan.

Adam Bielan był gościem Radia Zet. Był pytany m.in. o program PiS oraz o to, kto nad nim pracował. - Rada programowa pod kierownictwem Piotra Glińskiego. Oczywiście liderzy ZP, w tym przede wszystkim Jarosław Kaczyński, ten tekst autoryzowali - odparł europoseł PiS. Podkreślił, że w programie jest rozwiniętych wiele myśli prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Na zarzuty o to, że program pojawił się dopiero na miesiąc przed wyborami odparł, że zmieniają się okoliczności, w tym gospodarka polska i światowa. Bielan zaznaczył, że doszło do "aktualizacji" obietnic wyborczych.

Prowadząca zauważyła, że doszło do wpadki w programie. PiS domaga zniesienia opłaty za wydanie dowodu osobistego. Tyle tylko, że nie ma jej od 10 lat. - Ten dokument ma 232 strony. Wkład merytoryczny do niego opiera się na dokumentach przedstawianych przez dziesiątki osób. To się może zdarzyć - mówił Adam Bielan.