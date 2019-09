Wybory parlamentarne 2019. Marek Migalski: wyborcy PiS to nie "ciemna masa"

Nie uważam wyborców PiS za "ciemną masę" - mówi Marek Migalski, politolog, który startuje w wyborach do Senatu z listy Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem władza obozu Jarosława Kaczyńskiego nie jest zagrożona.

- Nie wierzę w to, że ktoś wyprzedzi Prawo i Sprawiedliwość na mecie - ocenił Marek Migalski w porannej rozmowie na antenie TVN24. Zaznaczył jednak, że ostatnie sondaże pokazują możliwość różnych wariantów po wyborach.

- Z ostatnich sondaży wynika, że jeśli każdy z bloków opozycji zrobi krok o jeden, dwa punkty procentowe, to pis nie będzie miał 231 miejsc i większości w Sejmie. To niewielka różnica - stwierdził Migalski.

- PiS odbiera powagę, rządy prawa, demokrację. To wszystko jest istotne dla ludzi, także dla wyborców PiS - komentował.

"Zadzwonił Borys Budka"

Kandydat KO-PO do Senatu w Śląskiem zdradził też, w jakich okolicznościach otrzymał propozycję startu z listy koalicji.

- To pani, która ma zakład fotograficzny i maturę. Nie ma w tym nic złego, ale czy to są wystarczające kwalifikacje? Wybór jest zero-jedynkowy - mówił. - Zakładam, że przegram i po 13 października wrócę do swojego komfortowego życia - ocenił mimo zachwalania swojej kandydatury.