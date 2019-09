Wybory parlamentarne 2019. Program wyborczy PiS i "hat-trick Kaczyńskiego". Stoi za tym Piotr Agatowski

Poznaliśmy nazwisko człowieka, bez którego hat-tricku Jarosława Kaczyńskiego by nie było. To Piotr Agatowski, jedna z najważniejszych postaci na zapleczu obozu władzy. Tajemniczy PR-owiec, który za setki tysięcy złotych przeprowadza dla PiS owiane już legendą badania i sondaże.

7 września, najważniejsza konwencja programowa Zjednoczonej Prawicy tej kampanii. Na scenę w rytm bojowej muzyki wchodzi prezes PiS. Znów "wywraca stolik": ogłasza kluczowe punkty programowe na wybory 13 października, nazywa to ‘hat-trickiem Kaczyńskiego’. Określenie się przyjmuje, PiS ponownie na wiele dni zdominuje debatę publiczną i nada ton kampanii.

Osoba z zaplecza kampanijnego partii: – Wyższa płaca minimalna, jeszcze większy zwrot ku emerytom, ukłon w kierunku rolników – wszystkie te propozycje to wynik nie tylko zmysłu prezesa, rozmów z ludźmi w terenie, ale także – a może przede wszystkim – efekt wielomiesięcznych badań fokusowych i nie tylko, które na nasze zlecenia przeprowadza Agatowski. Wiemy dzięki nim, które potrzeby społeczne są najbardziej palące, lokalizujemy je i przekładamy na program. Oczywiście z głową. Są one sprofilowane także pod konkretne grupy elektoratów. I to działa.