Wybory 2019. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie

- W najbliższą niedzielę odbędą się wybory bardzo ważne, bo decydujące o sprawach dla nas najważniejszych - powiedział w orędziu prezydent. Andrzej Duda zachęcał Polaków do wzięcia udziału w ogólnopolskich wyborach parlamentarnych.

- Teraz to nasze głosy zadecydują o Polsce. O tym, w jakim kraju będą dorastały nasze dzieci. Razem postanowimy, jak ma być podtrzymany wzrost gospodarczy. Według jakich reguł dzielić środki publiczne. Jak utrwalić bezpieczeństwo naszych domów i naszych granic. Jak ochronić podstawowe wartości - mówił podczas orędzia prezydent.

Andrzej Duda wspominał także spotkania z Polakami. - Często słyszę, że politycy powinni odnosić się do obywateli z szacunkiem, powinni dotrzymywać słowa i złożonych obietnic. Właśnie to buduje zaufanie. Zaufanie, które jest niezbędne, aby zachować harmonijny rozwój naszej Ojczyzny, by budować jej pomyślną przyszłość - stwierdził Duda.