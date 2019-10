Prezydent Andrzej Duda o relacjach z Donaldem Trumpem. "Proszę mi pokazać"

Jesteśmy naprawdę poważnie traktowani przez Stany Zjednoczone - stwierdza prezydent Andrzej Duda. Przypomina też, że jego poprzednikom nie udało się doprowadzić do tak dobrych kontaktów z Waszyngtonem.

- Mamy słabą pozycję na arenie międzynarodowej? To proszę mi pokazać, który poprzedni prezydent Rzeczypospolitej w był Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu z oficjalną wizytą dwa razy podczas jednej swojej kadencji? - pytał prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia w Górze.

- Jesteśmy naprawdę poważnie traktowani. Jesteśmy kontrahentem. Oczywiście Ameryka handluje z nami, tak. Wojska amerykańskie są u nas, bo prezydent USA i inni decydenci uważają, że jest to zgodne z interesem USA. Tak! - przekonywał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda: Jestem wdzięczny Donaldowi Trumpowi

- Mam nadzieję, że już niedługo ruch bezwizowy stanie się faktem. W Stanach Zjednoczonych mówiono mi, że to potrwa od kilku do kilkunastu tygodni - mówił z kolei w piątek prezydent Andrzej Duda, po tym, jak ogłoszono, że Donald Trump włączył Polskę do programu Visa Waiver.