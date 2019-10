Wybory parlamentarne 2019. Prezes Fundacji Rodzice Szkole wykorzystał bazę adresów, by agitować za PiS

Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice Szkole, rozesłał do rad rodziców w kraju pismo, w którym przekonuje, by w najbliższych wyborach głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Problem w tym, że list wysłał z prywatnego konta, ale korzystając z bazy danych fundacji.



Jak informuje Radio Zet, Starzyński skorzystał z tej bazy, by wysłać prywatny list z prywatnego adresu mailowego, w którym przekonuje, by głosować na PiS w wyborach parlamentarnych 13 października.

Podkreślił między innymi:

- "uznanie prawa rodziców do decydowania o wieku, w którym ich dzieci rozpoczynają naukę szkolną (sprawa ta została uregulowana jednoznacznie przy pierwszej nowelizacji prawa oświatowego, podjętej przez Sejm 22 grudnia 2015 roku)"

- "zapraszanie rodziców i organizacji rodzicielskich do debat i prac dotyczących przyszłości polskiej szkoły"

- "wyraźne wsparcie rodziców w działaniach umożliwiających, mimo strajków nauczycielskich, przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego"

- "wsparcie władz oświatowych różnych szczebli, w tym ministra edukacji narodowej, kuratorów oświaty i parlamentarzystów postulatów i działań znacznej części rodziców (większości) sprzeciwiających się wprowadzania do szkół ich dzieci ideologii LGBT+"

- "wprowadzenie do prawa oświatowego (14 grudnia 2016 r.) zapisów jednoznacznie określających prawo rad rodziców do posiadania własnego rachunku bankowego i dysponowania nim zgodnie z decyzjami rodziców"