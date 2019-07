Wybory parlamentarne 2019. Prawo i Sprawiedliwość zmienia taktykę

- Każdy, kto wyskoczy z tekstem, który może zaszkodzić PiS w wyborach, nie będzie na listach albo będzie skreślony - informuje w środę "Gazeta Wyborcza". Według gazety posłowie muszą pilnować się na każdym kroku. Takie wytyczne miały przyjść z partyjnej siedziby przy Nowogrodzkiej.

Pierwszym sygnałem o zmianie taktyki partii rządzącej była reakcja na kryzys związany z wypowiedzią byłego już wiceministra edukacji. Andrzej Stanisławek na łamach "Kuriera Codziennego" komentował chaos związany z reformą edukacji oraz tegoroczną rekrutacją do szkół ponadpodstawowych. "Może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą" - stwierdził polityk. Reakcja była błyskawiczna.

Przed jesiennymi wyborami do parlamentu niewidoczny jest także Antoni Macierewicz. Wiceprezes PiS był obecny na konwencji partyjnej w Katowicach, jednak nie brał udziału w żądnym panelu dyskusyjnym. - Antek został poproszony o ograniczenie aktywności medialnej - przyznaje "Wyborczej" jeden z polityków PiS. Kolejny stwierdza, że "partia nie boi się ekstrawagancji". - Mamy jednak serdeczną prośbę, by z wyrwanych wypowiedzi nie robić programu PiS - dodał.

Wybory parlamentarne 2019. Mazowiecki piknik PiS

Partia rządząca wraca też do pomysłu "pakietu demokratycznego". Rąbka tajemnicy uchylił w środę Jacek Sasin. Przyznał, że formuła pakietu nie jest jeszcze znana, natomiast musi być uzgodniona z opozycją i spotkać się z pozytywną odpowiedzią z drugiej strony. - To będzie niezwykle trudne do osiągnięcia w obecnej kadencji Sejmu - przyznał wicepremier w rozmowie z TVN24. Polityk dodał, że "jeśli PiS wygra wybory, to będzie chciał ostudzić temperaturę sporu politycznego".