Wybory parlamentarne 2019. Poznamy kolejne nazwiska z list PiS

Przy ul. Nowogrodzkiej, w siedzibie PiS, od godziny 15:00 trwa posiedzenie Komitetu Politycznego partii. Ścisłe kierownictwo z Jarosławem Kaczyńskim na czele decyduje, kto znajdzie się na listach PiS na nadchodzące wybory parlamentarne 2019.

Ryszard Terlecki, szef klubu i wicemarszałek Sejmu zapowiedział, że we wtorek zapadnie decyzja co do kształtu całych list. To oznacza wybór aż 20 kandydatów na posłów w każdym z 41 okręgów wyborczych oraz 100 potencjalnych senatorów. Łącznie kierownictwo PiS musi więc zatwierdzić 879 nazwisk (41 liderów okręgów zostało już ogłoszonych przed dwoma tygodniami) i ich kolejność na listach.