Wybory parlamentarne 2019. PO zamówiła wewnętrzny sondaż

Platforma Obywatelska zamówiła przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi wewnętrzny sondaż. Wynik? Zgoła odmienny od tego, co prezentują inne badania.

Do wyników sondażu dotarła wyborcza.pl. I tak, PiS w skali kraju może liczyć na 39 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska na 31 proc. Znacznie gorsze są wyniki SLD - 8 proc. Ludowcy z kolei są poniżej progu wyborczego - mogą liczyć tylko na 4,7 proc. głosów.

- To badanie ogólnopolskie. Różnie to wypada w okręgach, gdzie czasem są robione lokalne badania. I tak np. w okręgu sosnowieckim lewica ma aż 16 proc., a my 37 proc. PiS ma tu z kolei 35 proc. poparcia - podkreślają w rozmowie z portalem rozmówcy z PO.