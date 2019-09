Wybory parlamentarne 2019. PKW zapowiada losowanie numerów list wyborczych

W piątek w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej zostaną wylosowane numery list wyborczych komitetów wyborczych. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie listy kandydatów do Sejmu w więcej niż w jednym okręgu wyborczym. - W losowaniu weźmie udział dziewięć komitetów - przekazała szefowa KBW Magdalena Pietrzak.



Pierwszeństwo w kolejności mają komitety wyborcze, którym udało się zarejestrować listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Udało się to 5 podmiotom: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe i KW Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Dopiero później poznamy numery dla list pozostałych komitetów. Zaliczają się do nich: KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KW Prawica, KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów oraz KWW Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy.

Wybory parlamentarne. Jak głosować?

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy ogólnopolskie wybory do parlamentu odbędą się 13 października. Polacy wybiorą wtedy 460 posłów i 100 senatorów.

W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów jest Częstochowa, a największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów. Polacy zakreślą swojego reprezentanta na jednostronicowej karcie do głosowania. Na niej

umieszczone zarejestrowane w danym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów.