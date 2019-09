Wybory parlamentarne 2019. Polacy widzą 4 osoby na stanowisku premiera

Najnowszy sondaż IBRiS nie pozostawia złudzeń - Polacy wskazali 4 najlepszych kandydatów na stanowisko premiera. Wszyscy politycy pochodzą z różnych ugrupowań politycznych. W zestawieniu zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Grzegorz Schetyna nie cieszą się poparciem wyborców.

Mateusz Morawiecki (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Robert Biedroń (Lewica) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Tych polityków za sterami nowego rządu widzieliby Polacy. To rezultat sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Ankietowani zdecydowanie pozytywnie odnieśli się do ostatniej decyzji Grzegorza Schetyny. Lider Platformy Obywatelskiej wskazał, że kandydatką KO na premiera zostanie Małgorzata Kidawa-Błońska. To najlepiej oceniana polityk z tego ugrupowania - pozytywnie wypowiada się o niej 91 proc. respondentów, którzy deklarują się jako potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, Kidawa-Błońska ma także poparcie 87 proc. wyborców Lewicy i aż 97 proc. zwolenników Koalicji Polskiej (PSL i Kukiz'15).