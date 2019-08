Wybory parlamentarne 2019. Paweł Kukiz zapewnia: ja nie pękam!

- Walczymy o wysoki wynik w wyborach - zapewnił w rozmowie z Polsat News Paweł Kukiz. Muzyk przyznał, że w ciągu 4-letniej kadencji zrobił wiele błędów i miał problemy z pilnowaniem niektórych posłów, ale z polityki nie zrezygnuje. - Nie pozwolę, żeby państwo ustrojowo się cofnęło do komuny - zapewnił.



Podczas wywiadu Paweł Kukiz tłumaczył, dlaczego postanowił zawiązać koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. O takiej decyzji informował jako pierwszy reporter WP Michał Wróblewski . - Po raz pierwszy w historii partia polityczna, która zresztą jest najstarsza, wpisuje do programu nasze postulaty. To jest nowe otwarcie - z radością ogłosił Kukiz.

Muzyk dodał, że "nie spocznie, dopóki wszystkie punkty zaproponowane przez niego nie zostaną spełnione". Wśród głównych postulatów, Paweł Kukiz zaproponował PSL-owi m.in.: e-głosowanie, odwołanie posła w trakcie kadencji, obniżenie frekwencji w referendach, wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyboczyczych. - Gdyby wszystkie partie zostały postawione pod ścianą i napisałyby taki program wywracający system, to runęłyby "Mury" o których śpiewał Kaczmarski - stwierdził Kukiz.

Polityk z wielką sympatią odnosił się do prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Sąsiadowałem z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem w Sejmie. Gdybym nie był przekonany, że on dla Polski zrobi wszystko, to w życiu nie podpisałbym z nim żadnej umowy - zaznaczył Kukiz. Dodał, że rozmawiał o możliwej koalicji z PiS, ale musiał odmówić.