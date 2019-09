Wybory parlamentarne 2019. Nielegalne plakaty kandydatki PiS pojawiły się przy drogach

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Na barierkach na drodze krajowej numer 5 kandydatka PiS Agnieszka Soin rozwiesiła plakaty ze swoim wizerunkiem. Okazuje się, że banery pojawiły się nielegalnie.

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", plakaty posłanki Soin pojawiły się przy drodze m.in. w Ligocie Pięknej i Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. To zwróciło uwagę jednego z mieszkańców. Po telefonach pana Remigiusza do biura poselskiego część plakatów zniknęła. Po kolejnej interwencji mężczyzna dowiedział się, że banery są "nie wyborcze, tylko informacyjne". W końcu postanowił skontaktować się z okręgową komisją wyborczą.

- Powiedzieli, że jeśli to łamanie prawa, to powinien interweniować właściciel barierek – cytuje pana Remigiusza "GW".

Dodał, że zostanie wysłania informacja do komitetu wyborczego, by usunął plakaty albo wystąpił o zgodę na ich umieszczenie. - Demontaż to ostateczny krok, bo materiały wyborcze są szczególnie chronione prawnie - zaznaczył Nowakowski.

Co na to sama zainteresowana? – Nie wieszałam ich i nie wiem, że one tam są. Jeżeli są nieprawidłowo umieszczone, postaram się, by zniknęły - powiedziała posłanka Agnieszka Soin.