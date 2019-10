Wybory parlamentarne 2019. Nazwa SLD może wkrótce zniknąć

Sojusz Lewicy Demokratycznej po 2 dekadach może zniknąć z politycznego krajobrazu. Takiej możliwość nie wyklucza przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. - To możliwe, dla dobra lewicy - przyznaje w najnowszym wywiadzie.

Według Czarzastego obecnie najważniejsza jest "konsolidacja lewicy" i dlatego możliwe jest, że po jesiennych wyborach dojdzie do zmiany nazwy komitetu koalicyjnego. - Wszystko jest możliwe, by stworzyć siłę, która będzie się kojarzyła z normalną, przewidywalną lewicą walczącą o udział we władzy. Jak nie za dwa tygodnie, to za cztery lata - przyznał w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".