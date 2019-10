Wybory parlamentarne 2019. Miał bluzę "konstytucja, chcieli wyrzucić go za agitację

Trwają wybory do sejmu i senatu Rzeczypospolitej. Polacy tłumnie głosują w kraju i za granicą. Jak przekazał nam nasz czytelnik, w Berlinie podczas głosowania miało dojść do incydentu. Zdjęcie przesłał do redakcji Dziejesię.

Trwają wybory parlamentarne. Według informacji internauty, miał on problemy z komisją w Berlinie (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: internauta)

W Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. W wyborach tłumnie uczestniczy także Polonia.

Wybory 2019. Polonia głosuje

Redakcja Dziejesię otrzymuje wiele Waszych zdjęć, przedstawiających kolejki do lokali wyborczych. Jak się okazuje, kilkugodzinne oczekiwanie to nie jedyny problem naszych rodaków.

O nietypowej sytuacji, do jakiej miało dojść w ambasadzie w Berlinie, poinformował nas jeden z naszych czytelników. - W tej bluzie poszedłem na głosowanie w ambasadzie w Berlinie - napisał mężczyzna.

Wybory 2019. Nietypowa agitacja?

Na zdjęciu przesłanym do naszej redakcji widzimy mężczyznę w bluzie z napisem "konstytucja". Według informacji naszego czytelnika, taki ubiór komisja wyborcza uznała za problematyczny.

- Chciano mnie wyrzucić z lokalu bo stwierdzili że agituję - podkreśla nasz czytelnik, w przesłanej do nas wiadomości.

Nie udało nam się dowiedzieć, czy mężczyzna oddał swój głos w wyborach.

