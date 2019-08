Wybory parlamentarne 2019. Mateusz Morawiecki w klipie wyborczym apeluje o "rzeczową dyskusję"

- Chciałbym, żebyśmy prowadzili rzeczową dyskusję także w mediach społecznościowych. Pokażmy, że możemy rozmawiać ze sobą z klasą, z troską o Polskę, na argumenty, nie obrażając innych - zaapelował premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Premier Mateusz Morawiecki, który tydzień temu założył oficjalny profil na Facebooku, we wtorek opublikował swój pierwszy klip wyborczy. Zapowiada w nim, że codziennie będzie "dawał pretekst do twórczej rozmowy". Prenmier kandyduje do Sejmu z pierwszego miejsca listy PiS w okręgu katowickim.

- Kampania wyborcza to czas intensywnej, nieraz twardej, ale przede wszystkim twórczej rozmowy o naszych polskich aspiracjach i oczekiwaniach. To także czas pytań, co zrobić, by nasza codzienność była jeszcze lepsza, a Polska była coraz lepszym miejscem do życia dla wszystkich nas. I to bez względu na poglądy, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód - mówi premier w klipie wyborczym.