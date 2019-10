Wybory parlamentarne 2019. Marek Suski pozwał Pawła Kukiza

Wybory parlamentarne. Będzie kolejny proces w trybie wyborczym. Marek Suski pozwał Pawła Kukiza. Lider Kukiz'15 mówił, że polityk PiS korzystał z telefonu od Chińczyków i mógł paść ofiarą podsłuchów.

- Czy używał pan telefonu wręczonego przez chińską delegację? - zapytał Marka Suskiego dziennikarz Onetu. Polityk PiS zaprzeczył. Dodał, że złożył wniosek do sądu przeciwko Pawłowi Kukizowi w trybie wyborczym.

Odniósł się też do swojego wpisu, który wywołał spore kontrowersje. Suski napisał, że "nie ma zaufania do służb". "Ani wtedy, ani dzisiaj. Dlatego, że tam jest jeszcze mnóstwo ludzi z poprzedniej ekipy" - dodał, odnosząc się do afery z szefem NIK Markiem Banasiem.