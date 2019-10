Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska z mocnym przekazem na konwencji KO: "Polityka zwariowała"

- Rządy PiS są jak Titanic - mówiła na konwencji wyborczej w Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

- My, Polacy, jesteśmy tacy, jak byliśmy. To polityka zwariowała. To jedyna trucizna. Dzisiejsza polityka. Ktoś zamienił ją w jad. Wierzę, że da się to zatrzymać. Nam, w Polsce, potrzebny jest polityczny detoks. Dlatego tu jestem. Mamy dość politycznej masakry. Wszyscy zasługujemy na dobre państwo - mówiła na konwencji Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.