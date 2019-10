Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska: Wałęsa był i będzie bywał na konwencjach KO

Lech Wałęsa jest ważną osobą w odzyskaniu naszej wolności. Wielokrotnie był i będzie bywał na naszych konwencjach - zapowiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera. Przyznała jednak, że: "parę rzeczy, które mówił na ostatniej konwencji, przyjęłam z dużym ubolewaniem".

Kandydatka KO na premiera dodała, że "to przemówienie było, minęło, idziemy do przodu".

- O Wałęsie różni ludzie mówią straszne rzeczy i rozumiem, że on się czuje w obowiązku walczyć o swoje prawa i swoją godność - tłumaczyła byłego prezydenta Kidawa-Błońska. - To były niepotrzebne słowa, nie powinny paść na naszej konwencji, ale my już jesteśmy w innym miejscu - podkreśliła.

- Nie były to przyjemne rozmowy do słuchania, ale przeraża mnie to, że w polskiej polityce, od paru lat, głównie politykę uprawia się nielegalnymi taśmami - stwierdziła, odpowiadając na pytanie o tzw. taśmy Sławomira Neumanna. Dodała jednak, że ona taśmami się nie zajmuje i nie chce "żeby taśmy - kogokolwiek by nie dotyczyły - brały udział w polityce".