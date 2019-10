Donald Tusk spotkał się z Małgorzatą Kidawą-Błońską. "Stawką wyborów jest coś poważniejszego"

Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi doszło do spotkania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Donaldem Tuskiem. - Gdyby KO wygrała wybory, to pani premier nie byłaby premierem malowanym i nie potrzebowałaby za plecami prowadzącego - ocenił były premier.

Nie spotkali się w Polsce, to Kidawa-Błońska poleciała do Tuska. Były premier bardzo ją komplementował. - Pani marszałek stała się nową nadzieją na coś lepszego w polskiej polityce. Nie jestem od tego, by prognozować wyniki czy prowadzić kampanię, ale Polacy potrzebują innych znaków niż tych nasyconych agresją. To też leży na sercu papieżowi z którym się spotkałem - mówił Tusk.