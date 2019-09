Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska chce debaty z Jarosławem Kaczyńskim

- Ja debat się nie boję - przyznała Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka KO na premiera chce zmierzyć się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Podkreśliła, że do tej pory odbywały się debaty liderów list wyborczych w danym okręgu. - Taka była tradycja - tłumaczy Kidawa-Błońska.

Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Przyznała na antenie Polsat News, że dla niej najważniejsze jest zasypywanie podziałów, które w Polsce są coraz większe. - Nawet dzieci potrafią kłócić się o politykę, to jest chore - powiedziała Kidawa-Błońska.

Pytana była również o doniesienia "Wprostu". Tygodnik informował o tym, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest "testowana" przez Grzegorza Schetynę. Jeśli na jesieni uzyska dobry wynik w Warszawie, ma wystartować w wyborach prezydenckich. To ma zablokować powrót Donalda Tuska do Polski.

- Wszystkie rozwiązania, które proponujemy dotyczą tego, by gospodarka była pro-rozwojowa. Praca jest wartością. Ludzie muszą czuć, że dzięki temu, że pracują, ich życie jest lepsze - mówiła na antenie Polsat News. - Jeżeli obniżamy podatki i ZUS dla małych przedsiębiorstw to zyskujemy. Nigdy nie było tak, że praca minimalna obciążała przedsiębiorców i to tych małych - dodała.