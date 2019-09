Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa-Błońska: Alimenty powinny być ściągane tak jak podatki

- Kobiety muszą mieć pewność, że zasądzone alimenty trafią do nich bezpośrednio. Musimy odzyskiwać je w taki sam sposób, jak urząd skarbowy odbiera niezapłacone podatki - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.

- Skandalem jest to, że giną dowody [ws. wypadku premier Beaty Szydło - red.]. Nie rozumiem, dlaczego prokuratura do takich sytuacji dopuszcza. Właściwie nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o nieprawidłowościach albo w ministerstwie sprawiedliwości, albo w prokuraturze. Zbigniew Ziobro nadal pełni tę funkcję. To jest ostatni moment, kiedy pan premier może go zdymisjonować - powiedziała na konferencji prasowej w Dąbrowie Górniczej wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.