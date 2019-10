WYBORY PARLAMENTARNE 2019. Lekarze szturmują Sejm. Najwięcej jest ich na listach PiS

Aż 121 lekarzy kandyduje w wyborach do Sejmu. Po co medycy chcą kontynuować pracę w parlamencie zamiast z pacjentami? Ewa Wendrowska z PiS zapewnia, że jedno nie wyklucza drugiego, a tylko w Sejmie ma szansę powalczyć o nowy szpital dla swojego miasta.

Gdyby w wyborach 13 października Polacy wybrali do Sejmu wszystkich kandydujących lekarzy, to niemal co trzeci parlamentarzysta były przedstawicielem tego zawodu. Medycy nie cieszą się jednak tak ogromną popularnością wśród wyborców, bo obecnie w Sejmie jest ich tylko 15.