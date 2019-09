Wybory parlamentarne 2019. Krzysztof Brejza kontra dziennikarz TVP. Dwa pozwy

Prywatny akt oskarżenia przeciwko Samuelowi Pereirze z TVP złożyła Aleksandra Brejza, matka posła PO-KO. Krzysztof Brejza poinformował, że pozew złoży też sam.

"Nie damy się tej haniebnej nagonce" - dodał, nawiązując do serii materiałów TVP na temat jego rodziny i zarzutów ws. afery hejterskiej w ratuszu w Inowrocławiu. Prezydentem miasta jest ojciec parlamentarzysty.

- Przekroczyliście wszystkie granice w atakach na mnie, na mojego tatę, na moją żonę, na moich najbliższych, a nawet na moją mamę - mówił Brejza w poniedziałek podczas konferencji prasowej do dziennikarza TVP.

"Ilekroć napiszę cokolwiek niewygodnego o działalności Brejzów, nagle mam wysyp wyjątkowego hejtu z anonimowych profili. Z pewnością nie ma to żadnego związku z politycznym modus operandi szefa sztabu KO. Zasmucę was trolle - to tylko mnie umacnia w ujawnianiu patologii" - pisał wtedy Pereira.