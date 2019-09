Wybory parlamentarne 2019. Koalicja Polska: mamy najbardziej otwarte listy

Wybory parlamentarne 2019 za niecały miesiąc. Sobota to dzień konwencji programowych i spotkań z wyborcami dla większości polityków. Liderzy Koalicji Polskiej odwiedzili w sobotę Lublin.

Władysław Kosiniak-Kamysz witając mieszkańców Lublina podkreślił, że Koalicja ma najbardziej otwarte listy wyborcze. – Są najbardziej otwarte dla obywateli, mamy dużo osób, które nie należą do żadnej partii politycznych. To rekord, jeśli chodzi o listy wyborcze pozostałych ugrupowań – podkreślił prezes PSL-u.

- Połączyła nas idea przywrócenia Polsce braterstwa, zgody i porozumienia. Możemy się różnić, ale nie możemy się nienawidzić. To nas łączy, nie tylko od dwóch miesięcy – zapewnił Kosiniak-Kamysz.