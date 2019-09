Wybory parlamentarne 2019. Koalicja Obywatelska rusza z akcją #SilniRazem. Prawicowe media: To akcja hejterska

Koalicja Obywatelska rozpoczęła w poniedziałek akcję mobilizowania swojego elektoratu. - Ruszamy z akcją "Silni Razem”. Będziemy w całej Polsce. Ruszamy dzisiaj busem, uruchamiamy infolinię i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do tego, żeby się do nas zgłaszać - zapowiedział Krzysztof Brejza, szef sztabu wyborczego KO.

Krzysztof Brejza i Adam Szłapka poinformowali w poniedziałek na konferencji prasowej, że Koalicja Obywatelska uruchomiła specjalny bus oraz infolinię, które mają zachęcać do wspierania jej kampanii. Wyborcy mogą się też zgłaszać na Twitterze, jeśli chcą udostępnić swój balkon czy płot kandydatom Koalicji Obywatelskiej albo rozdawać ulotki. PO zapowiada, że będzie to największa akcja w tej kampanii wyborczej.

- To najważniejsze wybory od 1989 r., wybory o wszystko. Słyszymy o pomysłach PiS na podniesienie ZUS. Widzimy, w jakim stanie agonalnym jest służba zdrowia. Widzimy atak na demokrację. Słyszymy o planach urządowienia mediów. Czas powiedzieć stop tej polityce nienawiści, polityce hejtu, polityce dzielenia Polaków. Możemy to zrobić tylko będąc razem. Ruszamy dzisiaj busem, uruchamiamy infolinię i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do tego, żeby się do nas zgłaszać, żebyśmy wspólnie działali w kampanii - powiedział Brejza przed Sejmem.