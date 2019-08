Wybory parlamentarne 2019. Józef Pinior zamierza startować do Senatu

- Te wybory są fundamentalne dla polskiej demokracji i muszą wziąć w nich udział najlepsi - stwierdza w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Józef Pinior. I zapowiada walkę o senatorski mandat na jesieni. Utrudnić może mu to tocząca się przed wrocławskim sądem rozprawa.

Przypomnijmy: były senator PO jest oskarżony o oskarżony o przyjęcie łapówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł. w zamian za interwencję senatorską. Do popełnienia tego przestępstwa miało dojść w 2015 r. O współudział został też oskarżony asystent Piniora. Od początku procesu polityk nie przyznaje się do winy. Więcej o sprawie pisaliśmy TU.