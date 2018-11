Asystent Józefa Piniora miał fałszować listy poparcia w wyborach

Dziennik "Fakt" ustalił, że do osobnego postępowania w CBA został wyłączony wątek fałszowania list poparcia byłego senatora w wyborach. Mamy odpowiedź Józefa Piniora.

Przypomnijmy: Józef Pinior w wyborach w 2015 r. nie został ponownie wybrany do Senatu. W listopadzie 2016 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wraz z grupą innych osób. Prokurator z Prokuratury Krajowej przedstawił mu dwa zarzuty dotyczące popełnienia przez byłego senatora przestępstw korupcyjnych, do których popełnienia polityk się nie przyznał.

Rozmowy asystenta z synem

Jarosław W.: Synku, na moim mejlu jest baza danych. Syn: Taaak. Jarosław W.: I teraz z tej bazy wyławiasz tylko Wrocław, oczywiście północny. Ty masz tę mapkę? (...) Jarosław W.: No to wydrukuj, dacie radę zrobić 300? Syn: Podpisów? Jarosław W.: Sześć stów. No. Syn: No, a tam trzeba tylko 300? Jarosław W.: Na razie.

W kolejnej rozmowie tego dnia Konrad W. miał dopytywać o szczegóły.

Syn: No słuchaj, jeszcze jedna kwestia tylko. Jak już będę przepisywał, to tam podpis jest. To parafki dawać czy nazwiskiem tylko?

Jarosław W.: Nie, skrócone podpisy.

(...)

Jarosław W.: Tylko tam przy tych podpisach, no to wiadomo, że różne charaktery są, nie?

Syn: No wiem, ale nie każdy sam się na liście wpisuje, tak? Jedna osoba będzie wpisywać, . Druga podpisywać, nie?