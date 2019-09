Wybory parlamentarne 2019. Jan Grabiec przeprasza PiS. Za wpis o "cysternach wstydu"

Jan Grabiec na swoim profilu na Twitterze zamieścił sprostowanie, w którym przeprasza PiS za swój wpis, dotyczący "cystern wstydu PO-PSL". "Opublikowałem wpis, zawierający nieprawdziwe informacje" - przyznaje rzecznik Platformy Obywatelskiej. Zmusił go do tego wyrok sądu.

Akcja wywołała niemałe kontrowersje. Pojawiły się informacje, że do akcji wykorzystywane są cysterny należące do spółki-córki Orlenu. Tak zasugerował m.in. Jan Grabiec z PO na Twitterze. Według niego, PiS "wykorzystuje spółkę zależną od Orlenu do partyjnej kampanii". Orlen odciął się od tych zarzutów, a Komitet Wyborczy PiS pozwał polityka opozycji w trybie wyborczym.