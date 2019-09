Jan Grabiec z PO przegrał z PiS. Poszło o "cysterny wstydu"

Prawo i Sprawiedliwość oczekuje sprostowania od Jana Grabca. Poszło o cysterny wstydu i sugestię, jakoby PiS miał wykorzystać pojazdy Orlenu. Postanowienie sądu skomentował polityk opozycji.

Wszystko zaczęło się od tego, że PiS zorganizował akcję "cysterny wstydu PO-PSL". Konwój cystern ruszył z dawnego przejścia na granicy polsko-niemieckiej w Świecku. Jego celem było pokazanie dziur w budżecie państwa przez walkę z przestępcami działającymi w szarej strefie. Jak twierdzą politycy partii rządzącej, zostało to ograniczone przez pakiet paliwowy i transportowy wprowadzony na początku rządów PiS.

Akcja wywołała niemałe kontrowersje. Pojawiły się głosy, że do akcji wykorzystywane są cysterny Orlenu. Tak zasugerował m.in. Jan Grabiec z PO na Twitterze. Według niego, PiS "wykorzystuje spółkę zależną od Orlenu do partyjnej kampanii". Orlen odciął się od tych zarzutów , a Komitet Wyborczy PiS pozwał polityka opozycji.

Na reakcję samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. "Słaby ten komentarz. Ma przysłonić to, że nie macie programu?" - napisał Jan Grabiec na Twitterze. Zaznaczył, że "napisał prawdę, a to postanowienie jest nieprawomocne".

"Do premiera Morawieckiego też się Pan zwraca 'kłamco'?" - dodał polityk.