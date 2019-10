Wybory parlamentarne 2019. Episkopat o wyborach: Katolicy nie mogą wspierać promujących aborcję

- Katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, propagują demoralizację dzieci i młodzieży - podkreślił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w "Słowie przed wyborami parlamentarnymi”.

Arcybiskup podkreślił, że wybierając kandydata trzeba brać pod uwagę "jego prawość moralną", kompetencje oraz "świadectwo życia w rodzinie". "Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby" - dodał hierarcha.

Wybory parlamentarne 2019. Kogo powinni wybierać katolicy?

Przewodniczący Episkopatu dodał, że katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego” - zaznaczył.